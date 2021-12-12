Правительство продлило упрощённый порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19
- Reuters
«В России продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Уточняется, что также до 2025 года продлили действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий.
Ранее газета «Новый Севастополь» сообщала, что Севастополь получит дополнительно 250 млн рублей на оказание медпомощи.