Правительство продлило упрощённый порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19

Правительство России продлило до 2025 года упрощённый порядок ввоза в страну медицинских изделий, которые используются для борьбы с коронавирусом.

Reuters

«В России продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Уточняется, что также до 2025 года продлили действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий. Ранее газета «Новый Севастополь» сообщала, что Севастополь получит дополнительно 250 млн рублей на оказание медпомощи.