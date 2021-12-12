Правительство продлило упрощённый порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19

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Правительство России продлило до 2025 года упрощённый порядок ввоза в страну медицинских изделий, которые используются для борьбы с коронавирусом.
Правительство продлило упрощённый порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19
  • Reuters

«В России продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Уточняется, что также до 2025 года продлили действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий.

Ранее газета «Новый Севастополь» сообщала, что Севастополь получит дополнительно 250 млн рублей на оказание медпомощи.

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