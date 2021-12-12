В квартире в Твери найдены тела двух человек
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- РИА Новости
«Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на телах не обнаружено видимых телесных повреждений.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее перовская прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения тел двух рабочих в самодельной бане на шоссе Энтузиастов.