В квартире в Твери найдены тела двух человек

Короткая ссылка
Тела мужчины и девушки обнаружены в квартире в Твери, организовано проведение проверки, сообщает региональное следственное управление СК России.
В квартире в Твери найдены тела двух человек
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на телах не обнаружено видимых телесных повреждений.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее перовская прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения тел двух рабочих в самодельной бане на шоссе Энтузиастов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить