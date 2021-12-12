В квартире в Твери найдены тела двух человек

Тела мужчины и девушки обнаружены в квартире в Твери, организовано проведение проверки, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на телах не обнаружено видимых телесных повреждений.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее перовская прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения тел двух рабочих в самодельной бане на шоссе Энтузиастов.