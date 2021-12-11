Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Ульяновской области

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В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ульяновской области погиб один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Ульяновской области
  • РИА Новости

«По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 (мужчина 1994 года рождения) выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, после столкновения легковой автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21124 скончался.

Ранее в Старооскольском городском округе в результате ДТП погиб один человек.

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