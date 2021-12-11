Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Ульяновской области
- РИА Новости
«По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 (мужчина 1994 года рождения) выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, после столкновения легковой автомобиль опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водитель ВАЗ-21124 скончался.
Ранее в Старооскольском городском округе в результате ДТП погиб один человек.