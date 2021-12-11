В Белгородской области в ДТП погиб один человек

В Старооскольском городском округе в результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщается на сайте УМВД по Белгородской области.

Отмечается, что «по предварительным данным, сегодня около 9 часов на 89-м километре автодороги Короча — Губкин — граница Курской области 49 летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, при повороте налево со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю Scania с прицепом, в результате чего произошло столкновение».

«Водитель Renault погиб на месте происшествия, его четверо несовершеннолетних пассажиров в возрасте 15 лет и 14 лет получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Башкирии пострадали 11 человек.