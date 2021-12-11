Беглов назвал сложной, но контролируемой ситуацию с COVID-19 в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что эпидситуация в городе остаётся сложной, но контролируемой.
Беглов назвал сложной, но контролируемой ситуацию с COVID-19 в Петербурге
  • РИА Новости

Беглов обсудил с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой эпидобстановку в Петербурге.

«Александр Беглов отметил, что она остаётся сложной, но контролируемой. Количество госпитализаций остаётся стабильным», — говорится в сообщении РИА Новости.

Губернатор отметил, что в настоящее время в городе ряд стационаров, принимавших больных коронавирусом, вновь возвращается к плановой медпомощи.

Ранее Беглов рассказал о ходе вакцинации в городе.

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