В Ленинградской области возбудили дело по факту гибели рабочего на территории предприятия

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при производстве работ по очистке бункера на территории предприятия в городе Волхове Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Ленинградской области возбудили дело по факту гибели рабочего на территории предприятия
  • РИА Новости

«По факту гибели рабочего 1981 г. р. при производстве работ, связанных с очисткой бункера, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 11 декабря сотрудниками ООО «Технострой» на территории предприятия ВФ «Апатит» осуществлялись работы по очистке бункера.

Как уточняется, «в результате нарушения правил безопасности произошёл обвал фосфогрунта внутренней поверхности бункера и травмирования рабочего, который скончался от полученных телесных повреждений».

Ранее Перовская прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения тел двух рабочих в самодельной бане на шоссе Энтузиастов.

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