В Ленинградской области возбудили дело по факту гибели рабочего на территории предприятия
- РИА Новости
«По факту гибели рабочего 1981 г. р. при производстве работ, связанных с очисткой бункера, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 11 декабря сотрудниками ООО «Технострой» на территории предприятия ВФ «Апатит» осуществлялись работы по очистке бункера.
Как уточняется, «в результате нарушения правил безопасности произошёл обвал фосфогрунта внутренней поверхности бункера и травмирования рабочего, который скончался от полученных телесных повреждений».
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