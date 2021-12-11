В ЮВО рассказали о ходе танковых учений

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Более 1,5 тыс. танкистов провели учебные стрельбы в Южном военном округе (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе округа.
В ЮВО рассказали о ходе танковых учений
  • РИА Новости

«Упражнения боевых стрельб выполнялись экипажами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов, а также из крупнокалиберного зенитного пулемёта», — приводит Интерфакс заявление.

Отмечается, что военнослужащие совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущиеся танки и другие условные цели противника.

«Боевое слаживание экипажей, расчётов и отделений соединений и воинских частей продолжится в войсках ЮВО до февраля 2022 года», — подытожили в пресс-службе ЮВО.

Ранее стало известно, что воинские части и соединения Южного военного округа получили более 1500 единиц новой техники и вооружения в 2021 году.

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