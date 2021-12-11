Парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники

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Все уличные парковки в Москве в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники
  • РИА Новости

«В праздничные дни — с 31 декабря по 8 января — все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 рублей в час», — говорится в сообщении в Telegram.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал водителей быть внимательными за рулём и парковаться без нарушений.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.

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