В Москве за восемь лет создали 66 перехватывающих парковок
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Об этом сообщает НСН.
«Это благоустроенные площадки, которые находятся в транспортно-пересадочных узлах около станций метро, МЦК и железных дорог», — уточнил вице-мэр.
Он отметил, что под эти цели Департамент городского имущества выделил в общей сложности более 50 га, земля передана ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах паркшеринга в России.