Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими

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Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП, вследствие которого погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что 11 декабря 2021 года на федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия» в Крестецком районе вблизи д. Долгий Мост Крестецкого района водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузным транспортным средством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в результате ДТП произошло возгорание автомашины Skoda Octavia, её водитель и трое пассажиров погибли на месте происшествия».

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Башкирии пострадали 11 человек.

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