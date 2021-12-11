Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП, вследствие которого погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предварительно установлено, что 11 декабря 2021 года на федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия» в Крестецком районе вблизи д. Долгий Мост Крестецкого района водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузным транспортным средством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в результате ДТП произошло возгорание автомашины Skoda Octavia, её водитель и трое пассажиров погибли на месте происшествия».

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Башкирии пострадали 11 человек.