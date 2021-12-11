Кабмин выделил ещё почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет

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Правительство России выделило ещё почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин выделил ещё почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет
  • РИА Новости

Отмечается, что «федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям».

«Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Также сообщалось, что на поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда правительства России будет направлено ещё 5,5 млрд рублей. 

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в период с июля по сентябрь 2021 года 52% кредитов по программе «Семейная ипотека» в Москве были выданы семьям с одним ребёнком.

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