Кабмин выделил ещё 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

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На поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда правительства России будет направлено ещё 5,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин выделил ещё 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки
  • РИА Новости

«Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в период с июля по сентябрь 2021 года 52% кредитов по программе «Семейная ипотека» в Москве были выданы семьям с одним ребёнком.

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