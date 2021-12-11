Кабмин выделил ещё 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки
- РИА Новости
«Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тыс. граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в период с июля по сентябрь 2021 года 52% кредитов по программе «Семейная ипотека» в Москве были выданы семьям с одним ребёнком.