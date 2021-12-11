Утверждены правила предоставления трансферта Нижегородской области на обновление парка трамваев

Правительство России утвердило правила предоставления бюджетного трансферта Нижегородской области на обновление трамвайного парка. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Федеральный центр поможет Нижегородской области обновить парк трамваев, курсирующих по маршруту, пролегающему по исторической части региональной столицы. На эти цели будет выделено 650 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила предоставления этих средств.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 декабря открыли десять станций Большой кольцевой линии метро. Глава государства принял участие в церемонии запуска по видеосвязи.