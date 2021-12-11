Утверждены правила предоставления трансферта Нижегородской области на обновление парка трамваев
- РИА Новости
«Федеральный центр поможет Нижегородской области обновить парк трамваев, курсирующих по маршруту, пролегающему по исторической части региональной столицы. На эти цели будет выделено 650 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила предоставления этих средств.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 декабря открыли десять станций Большой кольцевой линии метро. Глава государства принял участие в церемонии запуска по видеосвязи.