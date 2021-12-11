В результате ДТП во Владивостоке погибли два человека
«В результате автоаварии двое мужчин получили травмы, от которых скончались. Один пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы», — говорится в сообщении.
По информации следствия, водитель Subaru Forester выехал за пределы проезжей части и столкнулся с припаркованным автомобилем Honda Odyssey.
Полиция организовала проверку для выяснения обстоятельств происшествия.
Ранее в результате аварии на 195-м километре автодороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» в Тюменской области погибли два человека, один пострадал.