В результате ДТП во Владивостоке погибли два человека

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В результате аварии во Владивостоке погибли два человека, ещё один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает управление МВД России по Приморскому краю.

«В результате автоаварии двое мужчин получили травмы, от которых скончались. Один пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы», — говорится в сообщении.

По информации следствия, водитель Subaru Forester выехал за пределы проезжей части и столкнулся с припаркованным автомобилем Honda Odyssey.

Полиция организовала проверку для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее в результате аварии на 195-м километре автодороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» в Тюменской области погибли два человека, один пострадал.

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