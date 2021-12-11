Профессор Сколтеха Базыкин высказался в пользу приостановки авиасообщения с ЮАР

Приостановка авиасообщения со странами Южной Африки может быть оправданна для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса на ранних этапах его распространения. Такое мнение выразил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

«Что касается закрытия границ, то эта мера эффективна на ранней стадии распространения варианта. Сейчас, когда ещё не известно, насколько «омикрон» распространён в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная», — заявил Базыкин, его слова приводит РИА Новости.

При этом в случае обнаружения в России собственных случаев заболевания новым штаммом COVID-19 закрытие границ уже не будет эффективной мерой, отметил он.

6 декабря у двух вернувшихся из ЮАР россиян был выявлен омикрон-вариант коронавируса, сообщил Роспотребнадзор.

На основании взятых у заболевших новым штаммом мазков в НИЦ имени Гамалеи получили образец штамма «омикрон».

В России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.