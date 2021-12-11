Профессор Сколтеха Базыкин высказался в пользу приостановки авиасообщения с ЮАР
- Reuters
«Что касается закрытия границ, то эта мера эффективна на ранней стадии распространения варианта. Сейчас, когда ещё не известно, насколько «омикрон» распространён в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная», — заявил Базыкин, его слова приводит РИА Новости.
При этом в случае обнаружения в России собственных случаев заболевания новым штаммом COVID-19 закрытие границ уже не будет эффективной мерой, отметил он.
6 декабря у двух вернувшихся из ЮАР россиян был выявлен омикрон-вариант коронавируса, сообщил Роспотребнадзор.
На основании взятых у заболевших новым штаммом мазков в НИЦ имени Гамалеи получили образец штамма «омикрон».
В России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.