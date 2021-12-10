На форуме «Сделано в России» прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Экспортёр года»

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На форуме «Сделано в России» в Москве прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Экспортёр года».
На форуме «Сделано в России» прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Экспортёр года»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Победители и призёры получили премии, учреждённые правительством России в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«В этом году в конкурсе «Экспортёр года» отмечено рекордное количество участников — почти 2000 компаний в 12 номинациях», — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, конкурс — это возможность увидеть лучшие практики, которые используют экспортёры для продвижения товаров, и вызовы, с которыми они сталкиваются.

«Полученные данные анализируются, обобщаются, выстраиваются новые механизмы работы, которые позволяют упрощать экспортёрам выход на международные рынки», — добавил Белоусов.

Ранее НСН сообщала, что московские компании косметической, строительной и пищевой отраслей смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.

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