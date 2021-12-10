Международный аэропорт Симферополь обслужил 6,6 млн пассажиров с начала года

Международный аэропорт Симферополь обслужил 6,6 млн пассажиров и более 42 тыс. регулярных пассажирских рейсов с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В начале декабря ежедневно прибывает и вылетает в среднем около 6,5 тыс. пассажиров», — заявил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

По сравнению с январём — ноябрём 2020 года пассажиропоток вырос на 48%, авиатрафик — на 43%, передаёт «Новый Севастополь».

В августе был установлен максимум по количеству принятых и отправленных пассажиров за месяц — свыше 1,26 млн человек, а также за сутки — 45 625 человек.

Ранее сообщалось, что аэропорт Минеральных Вод принял трёхмиллионного пассажира с начала 2021 года.