Аэропорт Минеральных Вод принял трёхмиллионного пассажира с начала года

Аэропорт Минеральных Вод принял трёхмиллионного пассажира с начала 2021 года, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Юбилейной пассажиркой стала жительница Предгорного района, вернувшаяся из Волгограда.

«В 2021 году из Минеральных Вод появились 27 новых маршрутов, но на этом работа не заканчивается. Есть планы и по аэропорту Ставрополь, впереди новые рекорды перевозок», — отметил Владимиров.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новые направления пополнят маршрутную сеть аэропорта Симферополь зимой.