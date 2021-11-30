Аэропорт Минеральных Вод принял трёхмиллионного пассажира с начала года
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Об этом сообщает newstracker.ru.
Юбилейной пассажиркой стала жительница Предгорного района, вернувшаяся из Волгограда.
«В 2021 году из Минеральных Вод появились 27 новых маршрутов, но на этом работа не заканчивается. Есть планы и по аэропорту Ставрополь, впереди новые рекорды перевозок», — отметил Владимиров.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новые направления пополнят маршрутную сеть аэропорта Симферополь зимой.