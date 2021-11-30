Аэропорт Минеральных Вод принял трёхмиллионного пассажира с начала года

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Аэропорт Минеральных Вод принял трёхмиллионного пассажира с начала 2021 года, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Аэропорт Минеральных Вод принял трёхмиллионного пассажира с начала года
  • © mvairport.ru

Об этом сообщает newstracker.ru.

Юбилейной пассажиркой стала жительница Предгорного района, вернувшаяся из Волгограда.

«В 2021 году из Минеральных Вод появились 27 новых маршрутов, но на этом работа не заканчивается. Есть планы и по аэропорту Ставрополь, впереди новые рекорды перевозок», — отметил Владимиров.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новые направления пополнят маршрутную сеть аэропорта Симферополь зимой.

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