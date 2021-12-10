Подразделения ТОФ получили на вооружение более 20 модернизированных танков Т-80БВ

Подразделения береговой обороны Тихоокеанского флота получили на вооружение более 20 модернизированных танков Т-80БВ.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.

«Эшелон с боевой техникой накануне прибыл на одну из железнодорожных станций Владивостока. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции на специальных тралах доставлены в автопарк соединения», — заявили в пресс-службе.

Танки Т-80БВ адаптированы к эксплуатации в условиях экстремальной погоды. Они могут проехать на одной заправке топливом до 500 км.

Ранее ОТР передавало, что в Балтийском море состоялись масштабные манёвры при участии корвета «Стойкий» — экипаж выполнил ракетные стрельбы из комплекса «Уран».