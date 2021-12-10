В Ярославской области суд вынесет приговор хакерам за взлом мобильных банков

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что шестерых хакеров из разных российских регионов будут судить в Ярославской области за 80 эпизодов мошенничества в интернете со взломом мобильных банков и похищением средств.

Об этом информирует РИА Новости.

По информации следствия, фигуранты дела получали номера телефонов людей из объявлений, которые те публиковали на различных интернет-площадках, после чего рассылали им смс, содержащие ссылки на вирусы.

«После того как граждане открывали сообщения, на их телефоны устанавливалось специальное программное обеспечение, при помощи которого фигуранты получали доступ к личным кабинетам потерпевших в системах мобильного банкинга», — объяснила Волк.

Впоследствии они похищали денежные средства, переводили на свои счета и снимали наличными.

В сентябре аналитик компании — разработчика программного обеспечения для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский рассказал, что в России активизировались мошенники, похищающие чужие мобильные номера.