В Ярославской области суд вынесет приговор хакерам за взлом мобильных банков

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что шестерых хакеров из разных российских регионов будут судить в Ярославской области за 80 эпизодов мошенничества в интернете со взломом мобильных банков и похищением средств.
В Ярославской области суд вынесет приговор хакерам за взлом мобильных банков
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

По информации следствия, фигуранты дела получали номера телефонов людей из объявлений, которые те публиковали на различных интернет-площадках, после чего рассылали им смс, содержащие ссылки на вирусы.

«После того как граждане открывали сообщения, на их телефоны устанавливалось специальное программное обеспечение, при помощи которого фигуранты получали доступ к личным кабинетам потерпевших в системах мобильного банкинга», — объяснила Волк.

Впоследствии они похищали денежные средства, переводили на свои счета и снимали наличными.

В сентябре аналитик компании — разработчика программного обеспечения для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский рассказал, что в России активизировались мошенники, похищающие чужие мобильные номера.

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