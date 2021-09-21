Аналитик Жураковский заявил о росте числа случаев похищения телефонных номеров

Аналитик компании-разработчика программного обеспечения для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский рассказал, что в России активизировались мошенники, похищающие чужие мобильные номера.

Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».

Так, в первой половине 2020 года в России ежемесячно фиксировалось около 500 инцидентов, когда злоумышленники по поддельным доверенностям получали в салонах связи SIM-карты третьих лиц, а затем использовали их для различных противоправных действий, отметил он, ссылаясь на данные участников рынка информационной безопасности.

В первом полугодии 2021-го таких краж было уже около 1 тыс. в месяц, добавил Жураковский.

По словам специалистов, с помощью чужой SIM-карты злоумышленник может получить доступ, например, к мессенджерам, социальным сетям и электронной почте мобильного абонента.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.