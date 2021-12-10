Объём льготной ипотеки в Москве вырос в 3,4 раза в октябре

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Объём выданных льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в Москве в октябре 2021 года достиг 8,5 млрд рублей, что в 3,4 раза больше по сравнению с сентябрём.
Объём льготной ипотеки в Москве вырос в 3,4 раза в октябре
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Количество льготных ипотечных ссуд составило 2,4 тыс., что выше сентябрьского показателя в 2,6 раза, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первую неделю октября было выдано много кредитов, одобренных ещё до изменений в госпрограмме льготного ипотечного кредитования, которые вступили в силу 1 июля 2021 года. Ставка кредита была повышена с 6,5 до 7%, максимальный размер кредита снижен до 3 млн рублей», — отметил глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, на рост числа договоров в том числе повлияло расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребёнком, а также появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News дала советы по рефинансированию ипотечных кредитов.

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