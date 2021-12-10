Бизнес-конференцию по нацпроекту «Производительность труда» проведут 14 декабря в Москве

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Бизнес-конференция «Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы» пройдёт 14 декабря. Она будет посвящена старту нацпроекта «Производительность труда» в столице.
Бизнес-конференцию по нацпроекту «Производительность труда» проведут 14 декабря в Москве
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В конференции примут участие представители федеральных и столичных органов власти, бизнес-сообщество и эксперты. Они обсудят ход реализации нацпроекта в России и возможности, которые проект открывает московским предприятиям.

«Бизнес-конференция пройдёт в открытом гибридном формате — московские предприниматели смогут принять участие как в офлайн-, так и в онлайн-режиме, при этом участие для компаний будет бесплатным», — заявил глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Москва вступила в нацпроект осенью 2021 года. В городе он будет реализован в статусе двух региональных проектов — «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

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