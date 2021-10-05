Москва присоединилась к нацпроекту по поддержке занятости

Москва присоединилась к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован в статусе федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«К 2024 году проект охватит 563 предприятия столицы, которым будет оказана помощь в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике бережливого производства», — объяснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эти мероприятия помогут создать на предприятиях условия для повышения производительности труда и эффективности производства, будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Реализацией нацпроекта в столице занимается городской Департамент экономической политики и развития.

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