В Оренбургской области задержали предполагаемых похитителей людей

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Сотрудники МВД России по Оренбургской области произвели задержания предполагаемых похитителей людей, которых злоумышленники якобы лечили от алкогольной и наркотической зависимости.
В Оренбургской области задержали предполагаемых похитителей людей
  • РИА Новости

Как сообщает Pravda.ru со ссылкой на полицию, задержанные использовали сайт услуг реабилитационного центра.

По данным следствия, близкие жертв платили злоумышленникам за лечение, затем людей насильно увозили в арендованное здание.

Выяснилось, что у реабилитационного центра не было сервиса медуслуг, а жертв били и подвергали психологическому насилию.

В общей сложности от действий злоумышленников пострадали как минимум 20 человек в разное время.

«По данному факту следователем СУ Следственного комитета по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса России», — сообщили на сайте «МВД Медиа».

В ноябре в Тюменской области перед судом предстали четверо обвиняемых в похищении людей.

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