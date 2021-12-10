В Оренбургской области задержали предполагаемых похитителей людей

Сотрудники МВД России по Оренбургской области произвели задержания предполагаемых похитителей людей, которых злоумышленники якобы лечили от алкогольной и наркотической зависимости.

Как сообщает Pravda.ru со ссылкой на полицию, задержанные использовали сайт услуг реабилитационного центра.

По данным следствия, близкие жертв платили злоумышленникам за лечение, затем людей насильно увозили в арендованное здание.

Выяснилось, что у реабилитационного центра не было сервиса медуслуг, а жертв били и подвергали психологическому насилию.

В общей сложности от действий злоумышленников пострадали как минимум 20 человек в разное время.

«По данному факту следователем СУ Следственного комитета по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса России», — сообщили на сайте «МВД Медиа».

В ноябре в Тюменской области перед судом предстали четверо обвиняемых в похищении людей.