В Оренбургской области задержали предполагаемых похитителей людей
- РИА Новости
Как сообщает Pravda.ru со ссылкой на полицию, задержанные использовали сайт услуг реабилитационного центра.
По данным следствия, близкие жертв платили злоумышленникам за лечение, затем людей насильно увозили в арендованное здание.
Выяснилось, что у реабилитационного центра не было сервиса медуслуг, а жертв били и подвергали психологическому насилию.
В общей сложности от действий злоумышленников пострадали как минимум 20 человек в разное время.
«По данному факту следователем СУ Следственного комитета по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса России», — сообщили на сайте «МВД Медиа».
В ноябре в Тюменской области перед судом предстали четверо обвиняемых в похищении людей.