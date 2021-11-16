В Тюменской области перед судом предстанут обвиняемые в похищении людей

Короткая ссылка
В Тюменской области перед судом предстанут четверо обвиняемых в похищении людей.
В Тюменской области перед судом предстанут обвиняемые в похищении людей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

«Обвиняемые насильно увозили в реабилитационный центр имеющих алкогольную зависимость жителей Тюменской области. Там их удерживали, получая за «лечение» вознаграждение от родственников своих пациентов», — заявили в пресс-службе.

Один из фигурантов, работавший в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов.

Уголовное дело поступило в Центральный районный суд, передаёт «Вслух.ру». Первое заседание запланировано на 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области завели уголовное дело в отношении трёх участников преступной группы, нападавших без причины на местных жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить