В Тюменской области перед судом предстанут обвиняемые в похищении людей

В Тюменской области перед судом предстанут четверо обвиняемых в похищении людей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

«Обвиняемые насильно увозили в реабилитационный центр имеющих алкогольную зависимость жителей Тюменской области. Там их удерживали, получая за «лечение» вознаграждение от родственников своих пациентов», — заявили в пресс-службе.

Один из фигурантов, работавший в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов.

Уголовное дело поступило в Центральный районный суд, передаёт «Вслух.ру». Первое заседание запланировано на 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области завели уголовное дело в отношении трёх участников преступной группы, нападавших без причины на местных жителей.