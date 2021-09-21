В Челябинской области завели дело в отношении участников преступной группы
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
«В текущем году участники преступной группы проникли в частный дом в Миассе. В руках у них были предметы, схожие с бейсбольными битами, которыми они беспричинно избили четырёх человек. Те же злоумышленники, находясь на парковке в Чебаркуле, нанесли побои незнакомым мужчинам и повредили их автомобиль», — заявили в ведомстве.
Задержаны три участника преступной группы. Им предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
Как ранее передавал телеканал НТВ, в Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей.