В Челябинской области завели дело в отношении участников преступной группы

В Челябинской области завели уголовное дело в отношении трёх участников преступной группы, нападавших без причины на местных жителей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«В текущем году участники преступной группы проникли в частный дом в Миассе. В руках у них были предметы, схожие с бейсбольными битами, которыми они беспричинно избили четырёх человек. Те же злоумышленники, находясь на парковке в Чебаркуле, нанесли побои незнакомым мужчинам и повредили их автомобиль», — заявили в ведомстве.

Задержаны три участника преступной группы. Им предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Как ранее передавал телеканал НТВ, в Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей.