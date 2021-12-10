В Совете Федерации прокомментировали инициативу о штрафах за курение рядом с детьми
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«У нас действует федеральный закон, который ограничивает курение в общественных местах. Каким образом утверждать дополнительные меры?» — приводит Pravda.Ru заявление Круглого.
По его словам, не совсем понятно, нужно ли вводить такой запрет в стране и каким образом он будет контролироваться.
«Сейчас не совсем понятно, кто это будет администрировать. Около каждой беременной будет ходить полицейский? Очень трудно всё это прописать», — подчеркнул Круглый.
Кроме того, «довольно непросто будет определить размер штрафов».
Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним.