В Совете Федерации прокомментировали инициативу о штрафах за курение рядом с детьми

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Член Совфеда по социальной политике, детский врач-онколог Владимир Круглый оценил идею депутата Госдумы Султана Хамзаева о штрафах за курение рядом с беременными женщинами и детьми.
В Совете Федерации прокомментировали инициативу о штрафах за курение рядом с детьми
  • Reuters

«У нас действует федеральный закон, который ограничивает курение в общественных местах. Каким образом утверждать дополнительные меры?» — приводит Pravda.Ru заявление Круглого.

По его словам, не совсем понятно, нужно ли вводить такой запрет в стране и каким образом он будет контролироваться.

«Сейчас не совсем понятно, кто это будет администрировать. Около каждой беременной будет ходить полицейский? Очень трудно всё это прописать», — подчеркнул Круглый.

Кроме того, «довольно непросто будет определить размер штрафов».

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним. 



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