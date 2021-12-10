Московские экспортёры смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году

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Московские компании косметической, строительной и пищевой отрасли смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.
Московские экспортёры смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Несмотря на эпидемиологические ограничения во многих странах, мировая торговля не остановилась, и встречи, направленные на её развитие, продолжают проходить в формате COVID-free. Наши специалисты определили ключевые международные мероприятия следующего года, в которых стоит поучаствовать столичным экспортёрам», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выбрано четыре промышленных выставки в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Средней Азии, а также одна выставка в Казахстане.

Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в 2021 году специалисты центра «Моспром» организовали 120 столичным компаниям участие в 13 бизнес-миссиях и 10 международных выставках по промышленному и агропромышленному направлениям.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что экспорт продукции АПК Калининградской области в 2021 году превысил $1,7 млрд.

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