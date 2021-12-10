В Оренбургской области задержали трёх участников ОПГ, подозреваемых в убийствах

Следователи совместно с оренбургским МВД задержали лидера и двух участников преступной группировки, подозреваемых в убийствах.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт СК России.

По имеющимся данным, предполагаемый лидер группы с 2004 по 2008 год планировал убийство нескольких криминальных авторитетов Восточного Оренбуржья.

За это время было совершено три нападения с использованием взрывчатки и автоматического оружия. Погибли два человека, убийство остальных не удалось.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, в ходе обысков у предполагаемого лидера группировки в Московской области изъяли пистолет-пулемёт «Скорпион», документы и другие вещдоки.

Ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в серии вымогательств, разбойных нападений и краж.