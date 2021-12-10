РКН за год заблокировал более 2,5 тысячи ресурсов с недостоверными данными о банках

Роскомнадзор с начала 2021 года удалил и заблокировал 2,5 тыс. ресурсов, содержащих недостоверные сведения о деятельности кредитных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«За 11 месяцев 2021 года удалено и заблокировано 2525 ресурсов, содержащих недостоверные сведения о деятельности кредитных организаций», — говорится в сообщении в Telegram.

Как уточняется, в 2020 году было удалено 368 подобных ресурсов.

В Роскомнадзоре добавили, что с 1 декабря 2021 года мошеннические сайты в финансовой сфере блокируются по инициативе ЦБ во внесудебном порядке в течение нескольких дней.

В ноябре сообщалось, что Роскомнадзор с марта 2021 года удалил или заблокировал более 4,1 тыс. ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации или фейковых QR-кодов.