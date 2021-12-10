В Тюменской области суд вынесет приговор участникам группировки по взлому банкоматов

В Тюменской области суд вынесет приговор участникам преступной группировки, которые похитили из банкоматов 1,8 млн рублей.

Об этом информирует megatyumen.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

По материалам следствия, в 2014 году была создана организованная преступная группа, члены которой хотели ограбить банкомат. Организатор группы проник в магазин и начал вскрывать оборудование, но, заметив приближение человека, скрылся.

Впоследствии мужчины спланировали похитить деньги из банкомата. Организатор и сообщник залезли в помещение и стали вскрывать банкомат, но их спугнули охранники.

Потом преступники всё же распилили два банкомата в Красноярском крае и завладели суммой в 1,8 млн рублей.

В декабре деятельность организованной преступной группы пресекла полиция, и сообщников приговорили к разным срокам лишения свободы.

Организатора группы удалось обнаружить лишь в августе 2021 года в Москве. Уголовное дело в отношении данного фигуранта будет рассмотрено в ближайшее время.

В марте Ставропольский суд вынес приговор группе хакеров, которые пытались похитить более 1,1 млрд рублей у местного банка.