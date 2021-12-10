В Тюменской области суд вынесет приговор участникам группировки по взлому банкоматов

Короткая ссылка
В Тюменской области суд вынесет приговор участникам преступной группировки, которые похитили из банкоматов 1,8 млн рублей.
В Тюменской области суд вынесет приговор участникам группировки по взлому банкоматов
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует megatyumen.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

По материалам следствия, в 2014 году была создана организованная преступная группа, члены которой хотели ограбить банкомат. Организатор группы проник в магазин и начал вскрывать оборудование, но, заметив приближение человека, скрылся.

Впоследствии мужчины спланировали похитить деньги из банкомата. Организатор и сообщник залезли в помещение и стали вскрывать банкомат, но их спугнули охранники.

Потом преступники всё же распилили два банкомата в Красноярском крае и завладели суммой в 1,8 млн рублей.

В декабре деятельность организованной преступной группы пресекла полиция, и сообщников приговорили к разным срокам лишения свободы.

Организатора группы удалось обнаружить лишь в августе 2021 года в Москве. Уголовное дело в отношении данного фигуранта будет рассмотрено в ближайшее время.

В марте Ставропольский суд вынес приговор группе хакеров, которые пытались похитить более 1,1 млрд рублей у местного банка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить