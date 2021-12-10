В Тюменской области суд вынесет приговор участникам группировки по взлому банкоматов
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Об этом информирует megatyumen.ru со ссылкой на областную прокуратуру.
По материалам следствия, в 2014 году была создана организованная преступная группа, члены которой хотели ограбить банкомат. Организатор группы проник в магазин и начал вскрывать оборудование, но, заметив приближение человека, скрылся.
Впоследствии мужчины спланировали похитить деньги из банкомата. Организатор и сообщник залезли в помещение и стали вскрывать банкомат, но их спугнули охранники.
Потом преступники всё же распилили два банкомата в Красноярском крае и завладели суммой в 1,8 млн рублей.
В декабре деятельность организованной преступной группы пресекла полиция, и сообщников приговорили к разным срокам лишения свободы.
Организатора группы удалось обнаружить лишь в августе 2021 года в Москве. Уголовное дело в отношении данного фигуранта будет рассмотрено в ближайшее время.
В марте Ставропольский суд вынес приговор группе хакеров, которые пытались похитить более 1,1 млрд рублей у местного банка.