В Ставрополе осуждена группа хакеров, пытавшихся похитить деньги у банка
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Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«ФСБ совместно с МВД России пресечена и расследована деятельность преступного сообщества, участники которого осуществили серию краж денежных средств из банкоматов одной из кредитных организаций на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении.
У подозреваемых было изъято 12,5 млн рублей наличными и 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 млн рублей, а также большое количество средств связи и компьютерной техники со следами незаконной деятельности.
«В результате проведённой спецоперации удалось предотвратить хищение более 1,1 млрд рублей с корреспондентского счёта ставропольской кредитной организации в Центробанке», — добавили в ФСБ.
Организатор преступного сообщества М. Гриневич осуждён на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Восемь его соучастников получили от шести с половиной до девяти лет лишения свободы.
Ранее в ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.