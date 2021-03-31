В Ставрополе осуждена группа хакеров, пытавшихся похитить деньги у банка

Ставропольский суд вынес приговор группе хакеров, которые пытались похитить более 1,1 млрд рублей у местного банка.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ совместно с МВД России пресечена и расследована деятельность преступного сообщества, участники которого осуществили серию краж денежных средств из банкоматов одной из кредитных организаций на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении.

У подозреваемых было изъято 12,5 млн рублей наличными и 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 млн рублей, а также большое количество средств связи и компьютерной техники со следами незаконной деятельности.

«В результате проведённой спецоперации удалось предотвратить хищение более 1,1 млрд рублей с корреспондентского счёта ставропольской кредитной организации в Центробанке», — добавили в ФСБ.

Организатор преступного сообщества М. Гриневич осуждён на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Восемь его соучастников получили от шести с половиной до девяти лет лишения свободы.

Ранее в ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.