В России пресекли деятельность группы хакеров
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на заявление спецслужбы.
«В 11 субъектах России... пресечена противоправная деятельность организованной группы, которая специализировалась на продаже краденых данных кредитных и расчётных карт российских и зарубежных финансовых учреждений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующую информацию киберпреступники получали в результате неправомерного доступа к учётным записям пользователей интернета и платёжных систем.
По данным ФСБ, задержания злоумышленников проходили в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
В ходе обысков по 62 адресам сотрудниками органов было изъято более $1 млн, 3 млн рублей, оружие, наркотики, золотые слитки, поддельные документы и так далее.
Ранее сообщалось, что гражданина России Кирилла Фирсова 7 марта задержали в аэропорту Нью-Йорка. Согласно информации американских властей, россиянина обвиняют в хищении персональных данных и содействии в их передаче.