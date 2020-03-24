В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на заявление спецслужбы.

«В 11 субъектах России... пресечена противоправная деятельность организованной группы, которая специализировалась на продаже краденых данных кредитных и расчётных карт российских и зарубежных финансовых учреждений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующую информацию киберпреступники получали в результате неправомерного доступа к учётным записям пользователей интернета и платёжных систем.

По данным ФСБ, задержания злоумышленников проходили в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

В ходе обысков по 62 адресам сотрудниками органов было изъято более $1 млн, 3 млн рублей, оружие, наркотики, золотые слитки, поддельные документы и так далее.

Ранее сообщалось, что гражданина России Кирилла Фирсова 7 марта задержали в аэропорту Нью-Йорка. Согласно информации американских властей, россиянина обвиняют в хищении персональных данных и содействии в их передаче.