В России пресекли деятельность группы хакеров

Короткая ссылка
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
В России пресекли деятельность группы хакеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на заявление спецслужбы.

«В 11 субъектах России... пресечена противоправная деятельность организованной группы, которая специализировалась на продаже краденых данных кредитных и расчётных карт российских и зарубежных финансовых учреждений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующую информацию киберпреступники получали в результате неправомерного доступа к учётным записям пользователей интернета и платёжных систем.

По данным ФСБ, задержания злоумышленников проходили в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

В ходе обысков по 62 адресам сотрудниками органов было изъято более $1 млн, 3 млн рублей, оружие, наркотики, золотые слитки, поддельные документы и так далее.

Ранее сообщалось, что гражданина России Кирилла Фирсова 7 марта задержали в аэропорту Нью-Йорка. Согласно информации американских властей, россиянина обвиняют в хищении персональных данных и содействии в их передаче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить