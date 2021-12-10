Подельника главаря тамбовской ОПГ Дрокова освободили по УДО

Подельника главаря тамбовской ОПГ Вячеслава Дрокова, который был приговорён к 21 году колонии строгого режима, освободили условно-досрочно.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Вологодской области.

Отмечается, что соответствующее ходатайство удовлетворил Шекснинский районный суд 29 ноября. На тот момент неотбытый срок Дрокова составил два года и почти 11 месяцев.

Как заявили в пресс-службе, суд заключил, что осуждённый «встал на путь исправления и не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания».

«Сегодня постановление вступило в законную силу, Дроков освобождён из колонии», — отметили в суде.

В марте 2019 года в Санкт-Петербурге суд вынес окончательный приговор лидеру тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову, которого СМИ называют «ночной губернатор».

Он был проговорён к 24 годам заключения в колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества.

Также суд приговорил подельника Барсукова Вячеслава Дрокова к 21 году лишения свободы.

При назначении наказания Барсукову судья зачёл ему срок содержания под стражей с 23 августа 2007 года по 19 марта 2019 года, а Дрокову — с 22 декабря 2006 года.

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