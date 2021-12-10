Подельника главаря тамбовской ОПГ Дрокова освободили по УДО

Короткая ссылка
Подельника главаря тамбовской ОПГ Вячеслава Дрокова, который был приговорён к 21 году колонии строгого режима, освободили условно-досрочно.
Подельника главаря тамбовской ОПГ Дрокова освободили по УДО
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Вологодской области.

Отмечается, что соответствующее ходатайство удовлетворил Шекснинский районный суд 29 ноября. На тот момент неотбытый срок Дрокова составил два года и почти 11 месяцев.

Как заявили в пресс-службе, суд заключил, что осуждённый «встал на путь исправления и не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания».

«Сегодня постановление вступило в законную силу, Дроков освобождён из колонии», — отметили в суде.

В марте 2019 года в Санкт-Петербурге суд вынес окончательный приговор лидеру тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову, которого СМИ называют «ночной губернатор». 

Он был проговорён к 24 годам заключения в колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества. 

Также суд приговорил подельника Барсукова Вячеслава Дрокова к 21 году лишения свободы.

При назначении наказания Барсукову судья зачёл ему срок содержания под стражей с 23 августа 2007 года по 19 марта 2019 года, а Дрокову — с 22 декабря 2006 года.

Подробнее — в материале RT

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить