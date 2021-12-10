Адвокат Нефедовский рассказал о возможных причинах отказа в работе

Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал о возможных причинах отказа в работе.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что это может быть несоответствие квалификации соискателя вакантной должности, недостаток опыта, знаний или навыков, неподходящее состояние здоровья для предлагаемой вакансии (в таком случае работодатель должен ознакомиться с медицинскими документами кандидата).

Среди других причин — отсутствие подходящих вакансий и психологическое несоответствие предлагаемой должности.

Как отметил Нефедовский, в каждой вакансии, опубликованной работодателем, приводятся необходимые требования к кандидату для успешного трудоустройства.

Дискриминация в сфере труда не допускается Трудовым кодексом России.

Ранее адвокат Евгения Квартальнова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала планы по дистанционному заключению трудового договора.