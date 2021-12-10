Испания экстрадировала в Россию организатора преступного сообщества и обвиняемого в получении взятки

По требованию Генпрокуратуры России Испания экстрадировала Валерия Коваленко, обвиняемого в создании и руководстве преступным сообществом, легализации денежных средств и мошенничестве, а также Алексея Пригоду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

В ходе предварительного расследования установлено, что в июне 2016 года Коваленко создал и в дальнейшем руководил преступным сообществом. Его участники похищали средства граждан под предлогом возврата компенсации за купленные ими якобы контрафактные биологически активные добавки. Ущерб оценивается в сумму не менее 55 млн рублей.

В мае 2020-го Коваленко был объявлен в международный розыск. В июле того же года его задержали на территории Испании. Запрос о выдаче был удовлетворён в октябре 2021 года.

Также удовлетворён запрос о выдаче Пригоды, который, по версии следствия, совместно с другими лицами получил с 2011 по 2013 год в Уфе взятку в размере 140 млн рублей от гендиректора Группы компаний СУ-10 Валерия Мансурова.

В частности, средства передавались для заключения договора аренды земельных участков, находившихся в федеральной собственности.

Пригода скрылся от правоохранительных органов. Его объявили в международный розыск в сентябре 2016 года. В декабре того же года Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче из Испании. Решение об экстрадиции было принято в 2017 году, но Пригода скрылся. Его повторно задержали в начале 2021 года.

В сопровождении спецконвоя Пригода и Коваленко будут доставлены в Москву.

Ранее представители правоохранительных органов Хорватии передали российским коллегам Дмитрия Осинина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.