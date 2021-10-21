Из Хорватии в Россию экстрадирован подозреваемый в покушении на мошенничество

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Представители правоохранительных органов Хорватии передали российским коллегам Дмитрия Осинина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Из Хорватии в Россию экстрадирован подозреваемый в покушении на мошенничество
  • Pixabay

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт kp.ru.

По данным следствия, в июне 2019 года Осинин в составе группы лиц, обладая сведениями о возбуждённом уголовном деле в отношении руководителей липецкой трубной компании, под предлогом освобождения их от уголовного преследования пытался завладеть денежными средствами в сумме более 200 млн рублей, а также частью имущества компании.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного несколькими статьями Уголовного кодекса России.

Как ранее сообщало URA.RU, в октябре на границе Челябинской области с Казахстаном пограничники КПП «Троицк» задержали иностранца, который находился в международном розыске.

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