Германия выдала России гражданина Молдавии, обвиняемого в участии в международном преступном сообществе

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По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Германии экстрадировали Михаила Николаева, обвиняемого в участии в международном преступном сообществе, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Германия выдала России гражданина Молдавии, обвиняемого в участии в международном преступном сообществе
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По версии следствия, в июне — августе 2012 года в Испании было создано преступное сообщество. Его участники наладили контрабандные поставки и незаконный сбыт особо крупных партий гашиша.

В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками российских, белорусских и молдавских правоохранительных органов удалось привлечь к уголовной ответственности более 60 руководителей и активных участников преступного сообщества.

Николаев был объявлен в розыск. В феврале 2021 года в связи с установлением его местонахождения на территории Германии российская сторона направила запрос о выдаче. В июле того же года запрос был удовлетворён, но решение длительное время обжаловалось стороной защиты обвиняемого.

В сопровождении спецконвоя Николаев будет доставлен в Москву.

Ранее сообщалось, что представители правоохранительных органов Хорватии передали российским коллегам Дмитрия Осинина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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