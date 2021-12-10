Почти 6 млн человек в Москве полностью вакцинировались от COVID-19

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В Москве по состоянию на 10 декабря сделано более 6,4 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, ещё 5,9 млн — вторым, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Почти 6 млн человек в Москве полностью вакцинировались от COVID-19
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Согласно информации, отражённой на интерактивной карте, уровень коллективного иммунитета в российской столице составил 72,2%.

«Вакцинация первым компонентом — 6 млн 495 тыс. 552 человека, полная вакцинация — 5 млн 976 тыс. 362», — отмечается в официальной статистике.

Общий уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России вырос до 55,7%.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и всё будет зависеть только от поведения населения.

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