Устроивший стрельбу в гимназии в Казани Галявиев признан вменяемым

Устроивший стрельбу в гимназии в Казани Ильназ Галявиев признан вменяемым.

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности», — говорится на сайте СК.

Ранее сообщалось, что Галявиеву предъявлено окончательное обвинение.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован.