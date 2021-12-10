Устроивший стрельбу в гимназии в Казани Галявиев признан вменяемым

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Устроивший стрельбу в гимназии в Казани Ильназ Галявиев признан вменяемым.

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности», — говорится на сайте СК.

Ранее сообщалось, что Галявиеву предъявлено окончательное обвинение.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован.

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