Юрист Ярмуш прокомментировала идею штрафов за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение Минстроя России ввести штрафы за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС.

«Такая база данных делается для того, чтобы граждане, которые получают доход от сдачи недвижимости в аренду, платили налоги», — отметила эксперт.

По словам Ярмуш, в ГИС также заинтересованы и потенциальные арендаторы, поскольку с помощью системы они могут проверить добросовестность арендодателей.

«Без регистрации в этой базе будет фактически видно, что человек вёл себя недобросовестно: как минимум — не платил налоги, а, как максимум — обманывал своих арендаторов», — подчеркнула собеседник RT.

Юрист также сослалась на опыт зарубежных стран, заявив, что договоры о сдаче недвижимости обязательно регистрируются даже если заключаются менее чем на год.

«Это правильно. Так устроено законодательство», — заключила Ярмуш.

Ранее появилось сообщение о том, что Минстрой предложил ввести штрафы за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, в случае обхода регистрации сделок предлагается ввести штраф: гражданам — до 5 тыс. рублей, а компаниям — до 50 тыс. рублей.