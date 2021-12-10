Завершено расследование дела об убийстве американской студентки в Нижегородской области

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Следственный комитет России завершил расследование дела об убийстве и изнасиловании американской студентки в Нижегородской области, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Завершено расследование дела об убийстве американской студентки в Нижегородской области
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению Алексея Попова в совершении изнасилования и убийства студентки из США», — говорится на сайте СК.

15 июня 2021 года девушка, находясь на обочине автомобильной дороги, пыталась остановить машину. Попов предложил подвезти её.

«Воспользовавшись ситуацией, он вывез девушку на безлюдный участок местности в районе д. Калинкино Городецкого района Нижегородской области. Там обвиняемый похитил её имущество на сумму 83 850 рублей, после чего изнасиловал жертву и нанёс два удара ножом в шею», — уточнили в ведомстве.

19 июня стало известно, что американская студентка, пропавшая в Нижегородской области, обнаружена мёртвой. Место, где находится её тело, показал предполагаемый убийца.

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