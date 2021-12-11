Россиянам дали советы по безопасному онлайн-шопингу в период новогодних распродаж

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Анастасия Румянцева
Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать в период проведения новогодних онлайн-распродаж.
Россиянам дали советы по безопасному онлайн-шопингу в период новогодних распродаж
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В первую очередь, как подчеркнул Спиридонов, необходимо убедиться, что интернет-магазин подлинный.

«Часто интерфейс и дизайн поддельных сайтов идентичны оригинальным, поэтому необходимо проверить домен: обычно он отличается на одну букву или знак», — напомнил специалист.

Также, по его словам, необходимо обращать внимание на уведомления, смс-сообщения и письма на почту, которые приходят для проведения оплаты.

«Стоит насторожиться, если, например, вы делаете заказ из интернет-магазина техники, а смс с подтверждением приходит от цветочного магазина. Также иногда вредоносные сайты скрываются за гиперссылками: кажется, что ссылка выглядит обычно, но при наведении курсора становится понятно, что под ней скрывается совсем другая ссылка», — рассказал эксперт.

Кроме того, как пояснил Спиридонов, мошеннические сайты можно проверить с помощью специальных сервисов.

Помимо этого, эксперт посоветовал при осуществлении платежей в интернете выбирать магазины, поддерживающие технологию 3-D Secure (на сайте должны быть размещены логотипы VbV (Verified by VISA), Mastercard, SecureCode, SafeKey, J/Secure, МIR Accept).

«При совершении финансовых операций в интернете убедитесь, что используете защищённое соединение. Наличие замкнутого замочка в адресной строке браузера свидетельствует об установке защищённого соединения с сайтом. При нажатии на этот замочек можно посмотреть информацию о сертификате, с помощью которого защищено соединение», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников.

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