РБК: ЦБ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от мошенников

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Центральный банк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников, сообщает РБК со ссылкой на соответствующую инициативу ЦБ.

Среди предложений ЦБ есть введение упрощённого порядка возврата денежных средств пострадавшим от действий мошенников в размере суммы, которую определит Банк России.

«Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии», — говорится в сообщении газеты.

Данная мера распространяется на все банки.

24 ноября ВТБ сообщил о выявлении случаев мошенничества, когда злоумышленники массово рассылают клиентам банка письма с предложением вернуть пенсионные накопления.

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