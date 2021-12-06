РБК: ЦБ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от мошенников
Среди предложений ЦБ есть введение упрощённого порядка возврата денежных средств пострадавшим от действий мошенников в размере суммы, которую определит Банк России.
«Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии», — говорится в сообщении газеты.
Данная мера распространяется на все банки.
24 ноября ВТБ сообщил о выявлении случаев мошенничества, когда злоумышленники массово рассылают клиентам банка письма с предложением вернуть пенсионные накопления.