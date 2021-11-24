ВТБ предупредил о рассылающих письма клиентам банка мошенниках

ВТБ сообщил о выявлении случаев мошенничества, когда злоумышленники массово рассылают клиентам банка письма с предложением вернуть пенсионные накопления.

Об этом информирует пресс-служба ВТБ.

По информации специалистов банка, злоумышленники рассылают электронные письма от имени Пенсионного фонда России и ссылаются на якобы последние изменения в пенсионном законодательстве.

Мошенники предлагают для якобы возвращения пенсионных накоплений ввести на фишинговой странице данные платёжной карты. Эти данные впоследствии используются ими для списания средств пострадавших.

Ранее Пенсионный фонд России также предупредил о мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают электронные письма с ложной информацией о праве на возврат страховых накоплений.