ПФР предупредил о схеме мошенников с информацией о возврате страховых накоплений
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».
В письме есть уведомление о том, что получателю якобы начислен возврат страховых накоплений, но из-за возникших проблем автоматически перевести его не получается.
Завершить процедуру оформления возврата предлагается вручную.
В ПФР предупредили, что не следует нажимать кнопку «Оформить возврат».
Ранее адвокат Екатерина Антонова рассказала в беседе с изданием «ПолитЭксперт», как не стать жертвой телефонных мошенников, которые используют телефонные звонки и поддельный софт.