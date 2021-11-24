ПФР предупредил о схеме мошенников с информацией о возврате страховых накоплений

Короткая ссылка
Пенсионный фонд России предупредил о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают электронные письма с ложной информацией о праве на возврат страховых накоплений.
ПФР предупредил о схеме мошенников с информацией о возврате страховых накоплений
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

В письме есть уведомление о том, что получателю якобы начислен возврат страховых накоплений, но из-за возникших проблем автоматически перевести его не получается.

Завершить процедуру оформления возврата предлагается вручную.

В ПФР предупредили, что не следует нажимать кнопку «Оформить возврат». 

Ранее адвокат Екатерина Антонова рассказала в беседе с изданием «ПолитЭксперт», как не стать жертвой телефонных мошенников, которые используют телефонные звонки и поддельный софт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить