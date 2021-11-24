ПФР предупредил о схеме мошенников с информацией о возврате страховых накоплений

Пенсионный фонд России предупредил о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают электронные письма с ложной информацией о праве на возврат страховых накоплений.

Об этом говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

В письме есть уведомление о том, что получателю якобы начислен возврат страховых накоплений, но из-за возникших проблем автоматически перевести его не получается.

Завершить процедуру оформления возврата предлагается вручную.

В ПФР предупредили, что не следует нажимать кнопку «Оформить возврат».

Ранее адвокат Екатерина Антонова рассказала в беседе с изданием «ПолитЭксперт», как не стать жертвой телефонных мошенников, которые используют телефонные звонки и поддельный софт.