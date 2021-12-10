Два человека погибли в результате ДТП в Приморье

Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Приморском крае.

«Установлено, что 52-летний мужчина за рулем Toyota Touring Hiace, двигаясь со стороны села Хороль в направлении села Камень-Рыболов, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В салоне автомашины находились пять человек, включая водителя», — говорится в сообщении регионального главка МВД.

В результате ДТП 41-летняя женщина и 63-летний мужчина скончались на месте.

Водитель и ещё два пассажира госпитализированы с травмами.

Ранее в результате аварии на 195-м километре автодороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» в Тюменской области погибли два человека, один пострадал.