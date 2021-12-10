Путин: необходимо обеспечить права детей-сирот

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Необходимо обеспечить права детей-сирот, исключить манипуляции их льготами в сфере ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: необходимо обеспечить права детей-сирот
  • kremlin.ru

«Нужно обеспечить интересы детей-сирот, исключить всякие возможные манипуляции и использование кем бы то ни было льгот, которые для них предоставляются», — сказал Путин на заседании СПЧ.

Член СПЧ Ирина Киркора предложила внести изменения в законодательство и уточнить, когда дети-сироты не должны платить за ЖКХ.

Российский лидер посоветовал прислать предложения в правительство и в администрацию президента.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан, особенно молодых людей, в цифровом пространстве.

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