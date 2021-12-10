Путин: необходимо обеспечить права детей-сирот
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«Нужно обеспечить интересы детей-сирот, исключить всякие возможные манипуляции и использование кем бы то ни было льгот, которые для них предоставляются», — сказал Путин на заседании СПЧ.
Член СПЧ Ирина Киркора предложила внести изменения в законодательство и уточнить, когда дети-сироты не должны платить за ЖКХ.
Российский лидер посоветовал прислать предложения в правительство и в администрацию президента.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан, особенно молодых людей, в цифровом пространстве.