Лебедев высказался против деятельности ряда организаций в России

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался против деятельности ряда общественных организаций в России.

«Больше всего на свете меня бесят люди, которые свои невротические фиксации выдают за какую-то полезную общественную деятельность», — заявил он.

По его словам, существует ряд таких организаций в России, которые по «какой-то причине не признают экстремистскими и их деятельность не прекращают».

Он поддержал то, что организацию «Мужское государство»* в России «прикрыли».

По его словам, участники проекта «Лев против» «сознательно провоцируют людей на конфликт».

Кроме того, Лебедев высказался о председателе организации «Трезвая Россия», депутате Госдумы Бийсултане Хамзаеве, который «даёт комментарии о том, что в Новый год надо ограничить продажу алкоголя». По словам Лебедева, «никакой депутат не должен ничего ограничивать».

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.

* «Мужское государство» — объединение признано экстремистским по решению Нижегородского областного суда от 18.10.2021.