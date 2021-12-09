Лебедев высказался против деятельности ряда организаций в России
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«Больше всего на свете меня бесят люди, которые свои невротические фиксации выдают за какую-то полезную общественную деятельность», — заявил он.
По его словам, существует ряд таких организаций в России, которые по «какой-то причине не признают экстремистскими и их деятельность не прекращают».
Он поддержал то, что организацию «Мужское государство»* в России «прикрыли».
По его словам, участники проекта «Лев против» «сознательно провоцируют людей на конфликт».
Кроме того, Лебедев высказался о председателе организации «Трезвая Россия», депутате Госдумы Бийсултане Хамзаеве, который «даёт комментарии о том, что в Новый год надо ограничить продажу алкоголя». По словам Лебедева, «никакой депутат не должен ничего ограничивать».
18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.
* «Мужское государство» — объединение признано экстремистским по решению Нижегородского областного суда от 18.10.2021.